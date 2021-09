Der Bebauungsplan „Am Gaisberg“ in Birkweiler ist geändert worden. Damit wird einem Bauherren seine beabsichtigte Wohnbebauung auf einer etwa 4690 Quadratmeter großen Fläche ermöglicht. Sie befindet sich am südöstlichen Ortsrand, in Verlängerung der Straße „Am Gaisberg“. Dort sollen zwei Wohnhäuser entstehen. Mit dem Projekt soll ein bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden, erklärt Ortsbürgermeister Bernd Flaxmeyer (CDU). Die Kosten übernimmt der Bauherr, die Bauhoheit bleibt aber in Händen der Gemeinde.