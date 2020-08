Im Venninger Vorderwald soll ein Bürgerwald entstehen. Was es damit auf sich hat, erfahren Interessierte am Dienstag. Um 19 Uhr wird das Projekt vorgestellt – bei guten Wetter auf dem Schulhof, bei Regen im Pfarrzentrum.

Unter Anleitung von Revierförster Jochen Edinger soll der Bürgerwald auf einem rund 0,5 Hektar großen Areal entstehen. Hierauf werden verschiedene Baumarten gepflanzt, sodass ein Mischwald entsteht, der den künftigen Anforderungen des Klimawandels standhält. Jeder Venninger soll die Möglichkeit erhalten, bei diesem Projekt mitzuwirken und sich mit „seinem“ Baum daran zu beteiligen.

Die Idee dazu hatten Ortsbürgermeister Jürgen Leibfried (FWG), die Beigeordneten Georg Wiedemann (FWG) und Thomas Gienandt (FWG), Förster Edinger sowie die Bürger Melanie und Christian Georg. „Nachhaltiger Klimaschutz und der Erhalt unserer Ökosysteme sind zwei der wichtigsten Themen unserer Zeit. Hierzu möchten wir mit allen Venninger Bürgern einen Beitrag leisten“, so die Verantwortlichen.

Zunächst wird das Pflanzgebiet während der Deutschen Waldtage vom 18. bis 20. September unter Anleitung der Forstbehörde eingezäunt. Ende Oktober/Anfang November werden in einer gemeinsamen Aktion die Bäume gepflanzt. Auch andere Gemeinden wollen solche Projekte starten, berichtet Jürgen Leibfried. Die Kosten für die Wiederaufforstung sollen über Spenden gedeckt werden. „Daher ist jeder willkommen, seinen Beitrag zu diesem Projekt in finanzieller und/oder körperlicher Art zu leisten“, so der Ortschef.