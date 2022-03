In verschiedenen Ortsgemeinden im Landkreis Südliche Weinstraße können nächste Woche von Montag bis Freitag Problemabfälle abgegeben werden. Das hat die Kreisverwaltung angekündigt. Gesammelt wird unter anderem am Montag von 9.45 bis 10.45 Uhr am Sportplatz in Albersweiler, am Dienstag von 11.15 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz Weinstraße in Gleisweiler und am Freitag von 14 bis 14.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Herxheimweyher. Eingesammelt werden Farben, Lacke, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Batterien, Pflanzenschutzmittel und Giftstoffe. Gebrauchtes Motoren- und Getriebeöl wird nicht angenommen. Lediglich ölverunreinigte Putzlappen und Ähnliches werden angenommen. Bei der Sammlung werden Problemabfälle von Privathaushalten kostenlos mitgenommen. Es sollten pro Haushalt nur Mengen bis 50 Kilogramm oder Liter abgegeben werden. Zudem werden die Problemabfälle nur in geschlossenen Behältern und Verpackungen angenommen. Gewerbebetriebe, die Problemabfälle entsorgen lassen möchten, können sich mit der Sam GmbH unter Telefon 06131 982980 in Verbindung setzen. Weitere Informationen finden sich online auf der Homepage des Landkreises Südliche Weinstraße unter www.suedliche-weinstrasse.de sowie in der SÜW-Wertstoffapp.