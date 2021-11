Für das Krippenspiel im Protestantischen Gemeindehaus in Annweiler beginnen am Montag die Proben. Das Stück wird an Heiligabend um 15 Uhr im Familiengottesdienst in der Stadtkirche aufgeführt. Die Proben sind montags von 17 bis 18 Uhr. Mitmachen können alle Kinder, Präparanden und Konfirmanden, die in eine der biblischen Rollen schlüpfen möchten. Infos gibt es bei Annette Bernhard per E-Mail an annette.bernhard@evkirchepfalz.de.