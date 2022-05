Das Krabbe-Theater geht wieder auf die Bühne. Die Premiere von „Opa wird 70“ im Pfarrzentrum St. Martin ist am 24. Juni.

Im Januar 2019 hatte sich die Theatergruppe Krabbe-Theater gegründet. In St. Martin feierte die Truppe im Oktober 2019 mit ihrem ersten Stück Premiere. Dann bremste die Corona-Pandemie die Schauspieler aus. Nach über zwei Jahren Zwangspause ist die Freude bei den neun Laiendarstellern aus St. Martin groß, dass es endlich auf der Bühne weitergeht. Bereits zuvor hatten die Akteure die Komödie „Opa wird 70“, geschrieben von Erich Koch, ausgesucht. Jetzt durften sie auch wieder proben.

Positiver Stress

Die Gruppe hat sich ein straffes Ziel gesetzt, denn schon am 24. und 25. Juni finden die Aufführungen im Pfarrzentrum statt. Aber dieser „positive Stress“ stört die Schauspieler nach eigener Aussage nicht. „Hauptsache wir dürfen wieder spielen“, lautet das einhellige Credo.

In der Komödie will das Krabbe-Theater das Publikum wieder zum Lachen bringen. Opa Otto (Lukas Schwab) hat mit seinen Freunden eine Junggesellen-Geburtstagsparty gefeiert. Die Feier war so gut, dass er Rosi (Ulrike Anslinger), die aus der Geburtstagstorte gesprungen ist, schriftlich die Heirat und eine Weltreise versprochen hat. Sein Schwiegersohn Fritz (Dominik Ziegler) hat inzwischen im Hinterzimmer beim Pokern mit Goran (Luca Anslinger) das Haus verspielt. Damit ihre Frauen Erna (Hedi Seeber) und Hilde (Marion Mohr) nichts davon erfahren, müssen Enkel Tom (Markus Hundemer), Nachbarin Wilma (Carmen Ziegler) und sogar der Bürgermeister (Tobias Damm) bei dem Verwirrspiel mitmachen.

Info

Karten gibt es unter Telefon 06323/7851 bei Familie Anslinger, Das Stück wird am 24. und 25. Juni jeweils um 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Martin aufgeführt.