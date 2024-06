Das Ende der Fahnenstange ist erreicht. Teurer darf der Wein auf Festen nicht werden, sonst steht nur noch die Oberschicht am Tresen.

Inflation hin oder her – das ist inzwischen ein wahrer Preisschock am Weinstand. Wenn auf Festen schon sechs, teilweise sieben Euro für ein Viertel Wein aufgerufen werden, ist das ein großer Dämpfer für die Feierlaune und Lebensfreude, für die Pfälzer bekannt sind. Zumal man für denselben Preis eine gute Flasche Wein beim Winzer bekommt, sei es in Schweigen-Rechtenbach oder in Maikammer. Sieben Euro für ein Viertel Wein – das sollen sie auf Feten in Frankfurt oder anderen Großstädten für das Establishment aufrufen. Qualität mag seinen Preis haben. Aber es muss in einem gesunden Verhältnis stehen. Zumal es hier nicht um Austern aus Madagaskar oder andere Spezialitäten geht. Die Trauben wachsen vor unserer Haustür, werden verarbeitet und als Wein in Flaschen abgefüllt. Und in unseren Gefilden, wo das gesellige Beisammensein bei einem Gläschen Wein zu unserer DNA gehört, darf der Wein kein überteuertes Genussmittel sein. Wenn sich der Nachbar mit dem kleinen Geldbeutel den Tropfen bei einer Kerwe kaum mehr leisten kann, steht bald nur noch die Oberschicht am Tresen.