Mit Tempo 30 auf dem Fahrrad von zu Hause zur Arbeit fahren: Das könnte künftig an der Südliche Weinstraße Realität werden. Der Landkreis will Pendlerradwege anlegen. Doch zunächst soll eine Potenzialstudie Klarheit über die Möglichkeiten bringen.

Diese Studie geht jetzt in die nächste Phase. Der Kreisausschuss hat zugestimmt, dass dafür ein Vergabeverfahren eingeleitet wird. „Bei der Studie soll es um die Prüfung alltagstauglicher Strecken gehen, von denen insbesondere Menschen auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule profitieren“, erläutert Landrat Dietmar Seefeldt. „Solche Schnell-Strecken können eine echte Alternative zum täglichen Autoverkehr darstellen. Deshalb erhoffen wir uns durch die Studie Aufschluss darüber, für welche Achsen eine Pendler-Rad-Route sinnvoll ist.“

Der Kreistag hatte im vergangenen Jahr beschlossen, ein kreisübergreifendes Radverkehrskonzept für den Alltagsradverkehr erstellen zu lassen. Ziel ist es, eine Grundlage zur Herstellung eines Radwegerasters in den Ost-Westverbindungen (zum Beispiel die Achsen Annweiler – Landau – Offenbach und Birkenhördt – Bad Bergzabern – Kandel) und in den Nord-Süd-Verbindungen (Herxheim – Landau – Edenkoben) zu schaffen. In das Ergebnis einfließen sollen zudem die zwei bereits beauftragten Machbarkeitsstudien für Pendlerradrouten zwischen Landau – Edenkoben – Neustadt, Landau – Bad Bergzabern – Weißenburg und Landau – Pfalzklinikum. Für das Konzept hat der Kreis bereits Geld im Haushalt eingeplant. Es wird auch noch geprüft, ob eine Förderung möglich ist.

Was macht Radschnellwege aus?

Radschnellwege sollten eine möglichst direkte Linienführung bieten und über eine komfortable Breite verfügen, damit ausreichend Abstand zum Gegenverkehr gewährleistet und ein einfaches Überholen möglich ist. Durch die Streckengestaltung sind auf solchen Wegen Fahrgeschwindigkeiten bis 30 Stundenkilometer realisierbar.