Körperverletzung in zwei Fällen wurde einem jungen Mann vorgeworfen. Richter Christoph Sommer hatte erwartet, ihn mit einer empfindlichen Strafe zur Vernunft bringen zu müssen. „Das war jetzt eine positive Überraschung, das ist hier selten“, so der Richter am Amtsgericht Bad Bergzabern.

Die Körperverletzungen, die er an zwei unterschiedlichen Orten im Frühjahr und Sommer vergangenen Jahres begangen hat, gab der 21-Jährige unumwunden zu. Daher verzichtete das