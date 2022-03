Das SWR-Fernsehen zeigt am Donnerstag ab 18.45 Uhr in der „Landesschau Rheinland-Pfalz“ einen Beitrag über die Paulinerstraße in Schweigen-Rechtenbach und ihre Bewohner. Viele Touristen und Wanderer laufen durch die Straße, die nach einem Gemäuer am Ende der Straße in Frankreich benannt ist. Zurzeit ist die Paulinerstraße allerdings eine Großbaustelle.