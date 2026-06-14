Polizisten haben bei Edenkoben auf der Kreisstraße 6 mehrere Verstöße festgestellt. Nach Angaben der Polizei kontrollierten Einsatzkräfte am Freitagmorgen zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr den fließenden Verkehr. Dabei ertappten sie 15 Autofahrer, die während der Fahrt ihr Handy nutzten. Den Betroffenen drohten laut bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog 100 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. Zudem belegten die Beamten sechs Verkehrsteilnehmer mit 30 Euro Verwarnungsgeld, weil sie keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Die Polizei wies darauf hin, dass Ablenkung durch Smartphones häufig zu Unfällen führt und der Gurt lebensrettend ist. Die Kontrollen sollten fortgesetzt werden.