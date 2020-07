Ein 33-Jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim ist in der Nacht auf Montag dabei erwischt worden, wie er einen Geldautomaten sprengen wollte.

Wie die Staatsanwaltschaft Landau und das Polizeipräsidium in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären, steht der Mann im Verdacht, seit 6. Juli drei weitere Taten im Kreis Südliche Weinstraße begangen zu haben. In zwei Fällen blieb es beim Versuch. In einem Fall, der sich vergangene Woche in der Nacht auf den 20. Juli in der Hauptstraße in Rohrbach ereignete, war die Explosion erfolgreich. Damals wurde sowohl der Geldautomat, der von der Sparkasse SÜW gemeinsam mit der VR-Bank SÜW-Wasgau betrieben wird, als auch der dazugehörige Pavillon schwer beschädigt.

Durch die Taten ist nach Angaben der Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 170.000 Euro entstanden. Beute konnte in keinem Fall gemacht werden.

Der Mann wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau dem Haftrichter des Amtsgerichts Landau vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Mehrere Vorfälle in jüngerer Vergangenheit

In der Südpfalz gab es in der jüngeren Vergangenheit einige Vorfälle. 2018 traf es den Bank-Pavillon am Hornbach-Zentrum in Bornheim, ein Jahr später den Sparkassen-Geldautomaten in Queichheim. Ende Januar dieses Jahres haben Bankräuber den Pavillon der VR-Bank in Schweigen-Rechtenbach schwer beschädigt und den Geldautomaten gesprengt.

Die zentralen Ermittlungen bei Geldautomaten-Sprengungen in Rheinland-Pfalz werden seit September 2019 vom Landeskriminalamt geführt. Die Taten wurden in der Vergangenheit hauptsächlich von gut organisierten und professionell agierenden Gruppen aus dem Ausland begangen, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz informiert. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst das Polizeipräsidium Rheinpfalz unter der Rufnummer 0621 9632773, jede Polizeidienststelle oder digital die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz entgegen.