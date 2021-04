Den Corona-Lockdown merkt man der Verkehrsstatistik 2020 der Polizeiwache Annweiler an. Weniger Leute unterwegs, 71 Unfälle weniger als im Vorjahr. Auch bei den Zweirad-Fahrern gab es deutliche Verschiebungen.

Mit 405 Unfällen krachte es im vergangenen Jahr deutlich weniger auf Straßen im Trifelsland als im Vorjahr. Wacheleiter Matthias Schwartz führt dies darauf zurück, dass wegen der Pandemie weniger Berufs- und Pendlerverkehr unterwegs war. Eine Häufungsstelle bildete mit sieben Unfällen der Bereich bei den Einkaufsmärkte an der Annweilerer Ortsdurchfahrt. Allerdings passierten hier hauptsächlich Parkrempler, also leichte Unfälle ohne Verletzte. Bei 66 Unfällen wurden Personen verletzt, dabei erlitten 24 Menschen schwere Verletzungen – ähnlich wie im Vorjahr. Glücklicherweise wurde 2020 niemand auf der Straße getötet.

Zehn Unfälle gingen auf das Ursachenkonto Alkohol und Drogen, sechs weniger als im Vorjahr, freut sich die Polizei über den rückläufigen Trend. Die meisten Unfälle passierten, weil der Abstand nicht eingehalten wurde (81) und beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren (84). Aber auch hier gingen die Zahlen aufgrund der allgemein niedrigeren Unfallrate deutlich zurück. Überhöhte Geschwindigkeit war 52-mal Unfallursache und damit fast so oft wie im Vorjahr. Um Rasern entgegenzuwirken, hat die Polizei 2020 verstärkt auf Blitz-Anhänger, etwa an der B10, zurückgegriffen, wie Schwartz berichtet.

Weniger Lkw-Unfälle

Die Polizei hat in ihrer Verkehrsstatistik verschiedene Risikogruppen ausgemacht. Der Trend, dass junge Fahrer bis 24 Jahren weniger an Unfällen beteiligt sind, hat sich laut Polizei auch 2020 bestätigt. Senioren waren bei 81 der insgesamt 405 Unfälle involviert, ebenfalls deutlich weniger als in den Vorjahren. Zwei Jahre zuvor gab es noch 142 Unfälle mit Ü65-Jährigen.

Brummi-Fahrer waren 2020 an 52 Unfällen beteiligt, 26 weniger als im Vorjahr. Etwa zwei Drittel der Lkw-Unfälle ereigneten sich in Ortschaften. Die meisten Laster-Unfälle außerhalb von Gemeinden passierten auf der B10. Bei den 40 Unfällen auf der Bundesstraße waren in zehn Fällen Lkw involviert. Positiv ist der Polizei aufgefallen, dass in den B10-Tunneln deutlich weniger Unfälle registriert wurden. Zwei im Vergleich zu 15 im Vorjahr macht schon einen Unterschied.

Neunmal Motorräder kontrolliert

Thema Zweiradfahrer. Die Risikogruppe der Motorradfahrer war 2020 an 19 Unfällen beteiligt, im Vorjahr waren es 21, 2018 sogar 31. Auf der überregional bekannten Biker-Strecke im Wellbachtal reduzierte sich die Unfallzahl von 16 auf 13. Schwer verletzt wurden fünf Menschen, die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr. Die temporären Sperrungen und Kontrollen hätten sich positiv bemerkbar gemacht, sagt die Polizei. Nach mehreren Beschwerden über zu schnelle und zu laute Motorräder hat die Polizei 2020 neunmal auf den typischen Biker-Strecken kontrolliert. 286 Krafträder wurden gestoppt, in 61 Fällen gab’s was zu beanstanden.

Deutlich erhöht hat sich das Aufkommen von E-Bikes und Pedelecs, dementsprechend hat auch die Unfallzahl damit zugenommen – von zwei auf acht.

Ein Drittel der Unfallfluchten aufgeklärt

Von den 90 Unfallfluchten, die 2020 passierten, konnte ein Drittel aufgeklärt werden. Im Vorjahr war es noch etwa die Hälfte. Die Polizei bemerkt, dass die meisten Unfallfluchten in Zusammenhang mit geparkten Fahrzeugen passieren. Da es oft keine Zeugen dafür gebe, gestalte sich die Aufklärung schwierig.

Der Dienstbezirk der Polizeiwache Annweiler umfasst die Stadt Annweiler und sechs umliegende Gemeinden. Damit betreut die Wache rund 15.500 Einwohner. Ihr sind 90 Kilometer Straßen, unter anderem Abschnitte der B10 und der B48, zugeteilt.