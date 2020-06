SÜDPFALZ. „Es ist gut, dass die Grenzkontrollen enden.“ Erleichtert reagiert der CDU-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesgesundheitsministerium, Thomas Gebhart aus Jockgrim, auf den Beschluss des Kabinetts am Mittwoch in Berlin, die Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Frankreich am 15. Juni zu beenden.

Angesichts des Infektionsgeschehens sei dies folgerichtig, so Gebhart. Seit dem 16. Mai waren die Grenzübergänge wieder geöffnet. Es wurde lediglich noch stichprobenartig kontrolliert. Gebhart wie auch andere südpfälzische Abgeordnete aus Bundestag und Landtag hatten sensibel auf die Entwicklung im Grenzland reagiert.

Die SPD-Abgeordneten Thomas Hitschler aus Hainfeld (Bundestag) und Alexander Schweitzer aus Bad Bergzabern (Landtag) hatten Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Mitte Mai aufgefordert, sich selbst ein Bild an der Grenze zu machen. Elsässer waren beschimpft und beleidigt worden, wenn sie über die Grenze kamen, was viele als Berufspendler weiterhin durften. Hintergrund waren die anfänglich sehr hohen Infektionszahlen im Elsass.

Gebhart betont: „Die Grenzschließungen und -kontrollen waren für alle, denen die deutsch-französische Freundschaft am Herzen liegt, eine bittere Erfahrung. Wir müssen mit Blick auf die Zukunft aus den Erfahrungen lernen und uns künftig innerhalb der EU in diesen Fragen besser abstimmen und koordinieren.“

Auch Schweitzer hat sich zum nahenden Ende der Grenzkontrollen bei Facebook geäußert. Dort schreibt er: „Die Ankündigung von Bundesinnenminister Horst Seehofer zur Aufhebung der Grenzkontrollen kommt spät, aber gerade noch rechtzeitig.“ Die Pendler in der Grenzregion hätten viel zu lange auf eine Rückkehr zur Normalität an der deutsch-französischen Grenze warten müssen. Durch sein Zögern habe Seehofer es in der Corona-Krise verpasst, ein starkes Zeichen der europäischen Solidarität zu senden.

„Die vergangenen Wochen haben abermals deutlich gemacht, welch großen Stellenwert der Schengen-Raum und das Versprechen offener Grenzen für den Zusammenhalt in Europa haben. Als Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer werden wir es nicht zulassen, dass der Schaden für die deutsch-französische Freundschaft, den der Bundesinnenminister durch seinen Starrsinn in Kauf genommen hat, von Dauer ist. Die vielen Monate der Trennung haben auf beiden Seiten der Grenze geschmerzt. Es gilt jetzt, die deutsch-französische Freundschaft schnell wieder mit Leben zu erfüllen.“

Die RHEINPFALZ hatte mehrfach über die Grenzkontrollen und deren Folgen berichtet. Viele Leser hatten sich betroffen gezeigt über das Verhalten einiger Südpfälzer, die sich gegenüber Elsässern unflätig verhalten hatten. Einige Leser hatten ihre Empörung mit Leserbriefen an die Landauer Lokalredaktion unterstrichen.