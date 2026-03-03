Dank mehrerer Familien konnten auf Hochstadter Gemarkung 30 Bäume gepflanzt werden. Sie hatten sich nämlich bereiterklärt, für jeweils 100 Euro die Patenschaften zu übernehmen. Die Pflanzaktion, hinter der die Ortsgruppe des Naturschutzverbandes Südpfalz (NVS) steckt, bildete gleichzeitig den Auftakt für die im Jahre 2027 stattfindende 1250-Jahr-Feier der Gemeinde Hochstadt. Die Blaskapelle „Houschter Knepp“, die auch zur Patin eines Jonathan-Apfelbaumes wurde, sorgte für die musikalische Unterhaltung der rund 100 Gäste. Gepflanzt wurden alte Obstbaumsorten wie „Schöner aus Boskoop“, „Goldparmäne“, „Jonathan“ und „Kaiser Wilhelm“, wie der Vereinsvorsitzende Otto Paul informiert. Während die Bäume selbst kleine Nummernanhänger erhielten, finden sich auf den Urkunden die Namen der Kinder, deren Eltern beziehungsweise Großeltern die Spende leisteten. Die Aktion soll einen Beitrag zum Naturschutz leisten.