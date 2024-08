Indra Zodel aus Insheim bietet seit drei Jahren Planwagen- und Kutschfahrten in der Region an. Gezogen werden ihre Wagen von Pferden. Die jüngste Debatte um Planwagenfahrten und deren Sicherheit habe viele Kunden verunsichert, sagt Zodel. Und betont: Fahrten mit Pferden seien vollkommen legal und hätten mit der aktuellen Diskussion nichts zu tun.

„Die Leute schmeißen jetzt alles über einen Haufen“, sagt Zodel. Die Diskussion, über die die RHEINPFALZ seit Mitte Juni mehrfach berichtet hat, habe zu einer großen Verunsicherung bei ihren Kunden geführt. Die Nachfrage sei stark zurückgegangen. Dabei gebe es große Unterschiede bei Planwagenfahrten. Würden die Anhänger von Pferden gezogen, sei das völlig legal. Um solche Fahrten anbieten zu können, habe sie Prüfungen abgelegt, Unterlagen vorgelegt, das Gewerbe offiziell angemeldet.

Die Insheimerin hat eigenen Angaben zufolge vier Pferde, gespannt werden können sie vor eine Kutsche mit Platz für vier Personen oder einen Planwagen für acht Personen. Zwei Stunden Ausfahrt kosten laut Zodel 240 Euro, dann geht es durch die Weinberge rund um Insheim. Leute könnten sich Vesper und Wein dazu bestellen. „Das sind aber keine Junggesellenabschiede“, sagt Zodel. Sie hoffe nun, dass sich die Verunsicherung bei den Menschen wieder lege.

Auslöser der Debatte ist ein Brief der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier an die Landkreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz. Die Behörde macht die Kommunen in dem Schreiben darauf aufmerksam, bei Planwagenfahrten mit Traktoren etwa mit Blick auf die Sicherheit genauer hinzuschauen. Diese Nachricht ist inzwischen bei einigen Anbietern, meistens sind es Winzer, angekommen. Und sie sorgt für Unmut und Unsicherheit. Einige Veranstalter haben ihre Angebote für die Fahrten direkt von ihrer Homepage gestrichen.