Die Gemeinde Wernersberg kann ihre Planungen zur Erweiterung des Ortes vorantreiben. Eine Machbarkeitsstudie kam zu dem Ergebnis, dass das dazu vorgesehene Gelände unterhalb des Altenbergs geeignet ist, um dort ein Neubaugebiet zu erschließen. Bis zu 40 Häuser könnten in dem betreffenden Bereich gebaut werden. Wie in der jüngsten Ratssitzung berichtet wurde, gibt es schon viele Interessenten. Die Gemeinde will nun als Nächstes mit den Grundstückseigentümern verhandeln.