Die Gemeinde Kleinfischlingen feiert im kommenden Jahr sein 1250. Dorfjubiläum. Der Ort wurde im Jahr 772 im Lorscher Kodex erstmals urkundlich erwähnt, damals noch als Fischlingen.

Ortsbürgermeisterin Regina von Nida (parteilos) legt allerdings Wert auf die Tatsache, dass ihr Dorf schon viel älter ist, stieß man doch bei Grabungen im Neubaugebiet „Am Weinhübel“ auf Rückstände von Siedlungen aus der Zeit der Merowinger, sprich dem fünften bis 7. Jahrhundert. Die Merowinger waren aber nicht die ersten Menschen, die das Gelände nutzten. Verstreut über die freigelegten Grabungsflächen fanden sich zahlreiche vorrömische Siedlungsgruben, die später als Abfallgruben genutzt wurden. Die in diesen Gruben dann ebenfalls gefundenen Tonschalen, ließen sich sogar in die frühe Keltenzeit, auf circa 480 bis 320 Jahre vor Christus datieren.

Wie von Nida erklärt, soll es in jedem Monat des Festjahres Veranstaltungen geben. So auch eine Aktion mit der Gemeinde Großfischlingen, die ebenfalls ihr Dorfjubiläum feiert. Das Festkomitee wird zudem ein neues Logo für das Dorf präsentieren, dass dann auf verschiedenen Artikeln platziert wird, beispielsweise auf extra kreierten Schoppengläsern. Gearbeitet wird auch an einem Lesebuch. „Darin wird es Geschichten aus dem Dorf geben. Natürlich wird auch das Geschichtliche Eingang finden. Wir wollten aber nicht die sonsttypische Dorfchronik erstellen.“