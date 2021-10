2022 feiert der Herxheimer Ortsteil Hayna sein 750-jähriges Dorfjubiläum. Das ganze Jahr über sind Veranstaltungen vorgesehen.

Auf dem Herxheimer Faschingsumzug will das Dorf mit einem Wagen vertreten sein. Der Frühling soll vom Kindergarten, dem Jugendzentrum und den Pfarrhaus-Kindern bei der Brunneneröffnung willkommen geheißen werden. Die Kultuskapelle ist in mehrere Veranstaltungen eingebunden, so etwa beim Konzert anlässlich des 750. Geburtstags.

Neben dem Jubiläumsweinfest auf dem Dorfplatz mit Winzern aus der VG ist auch ein Projekt vom Chawwerusch-Theater in Form eines Theaterspaziergangs geplant. Gespielt werden sollen Szenen von circa 10 bis 15 Minuten Dauer, in denen sich mit der Haynaer Ortsgeschichte befasst werden soll. Das Konzept wurde mit Ortsvorsteher Markus Dudenhöffer und Bürger entwickelt.

Die Kostenschätzung für die Feierlichkeiten beläuft sich auf 17.550 Euro. Durch den Kartenverkauf für die Veranstaltung „Tanz in den Mai“ und den Theaterspaziergang werden Einnahmen in Höhe von 9600 Euro erwartet. Dazu erhofft man sich auch Spenden.