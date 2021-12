Etwa elf Prozent der Straßen in Klingenmünster sind in keinem zufriedenstellenden Zustand mehr. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten, das die Gemeinde in Auftrag gegeben hatte. Die Verbandsgemeinde hatte bei der letzten Sitzung des Gemeinderates diesen neuen Straßenkataster vorgestellt. Der Rat beschloss daraufhin, einen Plan aufzustellen, der für die kommenden zehn bis 15 Jahre festlegen soll, in welcher Reihenfolge die Maßnahmen ausgeführt werden sollen. Dieser Plan gibt zudem die Möglichkeit, rechtzeitig die notwendigen Fördergelder beim Land zu beantragen. Die Zufahrt zur Burg Landeck wird allerdings bereits in naher Zukunft in Angriff genommen. Hier hatte es schon kurz nach der letzten Sanierung Probleme gegeben, da der gewachsene Fels die verlegten Gabionen zu Seite drückte, wodurch Risse im Asphalt entstanden. Der Straßenbelag soll hier im Ganzen erneuert werden, die Gemeinde, das Planungsbüro sowie die Baufirma werden sich die Kosten teilen.