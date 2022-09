Der Gemeinderat ist sich einig. Auf der Gemarkung Oberotterbach soll eine Photovoltaikfreiflächenanlage gebaut werden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung einigte sich das Gremium auf eine Wunschgröße von insgesamt 40 Hektar nördlich der K 25 an der östlichen Gemarkungsgrenze. Die Flächen sind im Privatbesitz und Ortsbürgermeister Heinz Oerther hofft, dass die Grundstücksbesitzer mitmachen, mit denen die Gemeinde jetzt Kontakt aufnehmen will. „Wir müssen zusehen, woher wir Energie bekommen“, so Oerther zur derzeitigen Lage im Land. Denn diese Fläche könnte theoretisch die gesamte Verbandsgemeinde mit Strom versorgen, der dann aber ins Netz eingespeist würde. In der Gemeinderatssitzung war auch ein Vertreter der Firma, die das Projekt realisieren soll. Es ist die Firma Pionext aus Alzey, ein Unternehmen der Pfalzwerke, von EWR aus Worms und den Mainzer Stadtwerken, die auf Photovoltaikanlagen spezialisiert ist. Für die Eigentümer stehe ein Betrag von 2000 Euro bis 3500 Euro Pacht pro Jahr und Hektar im Raum, so Oerther. Zudem will die Gemeinde das Genehmigungsverfahren für das Projekt einleiten. Nach der Genehmigung dauere es rund ein Jahr bis die Freiflächenanlage stehe, die Vorbereitungen bis zum Bau seien am aufwändigsten, so der Ortsbürgermeister.