Landrat Dietmar Seefeldt teilte im Rahmen der jüngsten Kreistagssitzung in Maikammer mit, dass „trotz der Pandemielage bei der Umsetzung des Ziel- und Maßnahmenplans im Pflegestrukturplan des Landkreises drei wichtige Teilziele erreicht werden konnten“.

Das präventive Angebot der Gemeindeschwester plus konnte beispielsweise nach Ablauf der Projektphase im Landkreis implementiert werden. Auch der Netzwerkaufbau für ein möglichst selbstständiges Leben im Alter auf lokaler Ebene im Rahmen des Präventionsprojekts „Gut Leben im Alter – Förderung sozialer Teilhabe im Landkreis Südliche Weinstraße – Aufbau von nachhaltigen Strukturen zur Entwicklung präventiver Angebote auf lokaler Ebene für ein selbstbestimmtes Leben im Alter“ war erfolgreich. Zudem wurde ein Gremium zur Begleitung der Pflegestrukturplanung eingesetzt. Auch an weiteren Teilzielen wurde gearbeitet, wie beispielsweise der Organisation von Ansprechpartnern in den Ortsgemeinden sowie Maßnahmen wie Förderung von Initiativen des Ehrenamtes.

Innerhalb der Bevölkerung ist der demografische Wandel beobachtbar. So stieg im Landkreis Südliche Weinstraße der Anteil der Bevölkerung im Alter ab 80 Jahren innerhalb von zwei Jahren von 6,4 Prozent (2017) auf 7,1 Prozent (2019). Für 2035 wird nach Angaben des Statistischen Landesamtes ein Anteil von 9,1 Prozent prognostiziert. Die Diskussion um den demografischen Wandel dürfe jedoch nicht zu einer Abwertung des Alters und Älterwerdens führen, betonte Heike Neumann, die Leiterin des Referats Demografie. Auf Orts-, Verbands- und Kreisebene werden bereits viele Anstrengungen unternommen, um den Herausforderungen des demografischen Wandels aktiv zu begegnen.

Pflegebedarf steigt

Die Inanspruchnahme in den Bereichen Kurzzeitpflege, teilstationäre Pflege, ambulante Pflege und Pflegegeldbezug im Landkreis Südliche Weinstraße nimmt laut Neumann zu. In ihrem Bericht zur Pflegestrukturplanung führte sie aus, dass im Zeitraum zwischen 2017 und 2019 die Inanspruchnahme der Kurzzeitpflege um 57,6 Prozent anstieg. „Durch das solitäre Angebot gibt es im Kreisgebiet nun auch Plätze, die stets zur Kurzzeitpflege genutzt werden, was sich wiederum auf die Inanspruchnahmen auswirkte“, so Neumann. Im gleichen Zeitraum ist auch die Entwicklung des Bezugs von ausschließlich Pflegegeld im Landkreis auffällig gewachsen (um 37 Prozent). Nach rechnerischen Prognosen wird bis zum Jahr 2060 die Inanspruchnahme in allen Bereichen der Pflege steigen.

„Um künftigen Bedarf nach professioneller Pflege zu decken, müssen einerseits die Anzahl der Platzkapazitäten, andererseits die Personalkapazitäten der Einrichtungen gesichert und ausgebaut werden“, führte Neumann aus. Zur Erweiterung der Platzkapazitäten in den Bereichen Tagespflege und seniorengerechtem Wohnen seien bereits mehrere Einrichtungen beziehungsweise Wohnprojekte im Landkreis in Planung.