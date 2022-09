Das Dorfgemeinschaftshaus in Rohrbach ist am Samstag von 13 bis 16 Uhr Schauplatz des Pflanztauschtags. Die Aktion, die bereits zum 19. Mal stattfindet, ist jeweils am dritten Samstag im April beziehungsweise im September. Veranstalter ist die Gemeinde, die unentgeltlich Tische bereitstellt, auf denen jeder seine Pflanzen, Zwiebeln und Co präsentieren kann. Der Tauschtag ist in diesem Jahr ausnahmsweise im Schulhof, bei Regen werden die Tische unter den geschützten und weiträumigen Arkaden im Schulhof aufgebaut. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Eingeladen zur Teilnahme sind alle Interessierten, auch Pflanzenfreunde, die nicht in Rohrbach wohnen. Die Teilnahme ist kostenlos. Wer mehr Pflanzen mitnehmen möchte, als er gebracht hat, kann eine Geldspende in eine Kasse werfen, die eigens dafür aufgestellt wird. Fragen zur Veranstaltung werden telefonisch unter der Rufnummer 06349 5399 beantwortet.