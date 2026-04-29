Lambrecht. In Lambrecht können Hobbygärtner erneut Pflanzen, Saatgut und Gartenbücher weitergeben oder mitnehmen. Das Angebot steht vor der Pfalzakademie

Die Aktion „Pflanzenregal“ an der Pfalzakademie in Lambrecht ist wieder gestartet. Nach Angaben der Pfalzakademie Lambrecht läuft das Angebot bis Dienstag, 30. Juni. Das Regal steht vor der Pfalzakademie in der Franz-Hartmann-Straße 9, links vom Haupteingang bei den Fahrradständern. Es ist laut Mitteilung jederzeit frei zugänglich. Gartenfreunde können dort überzählige Setzlinge, Ableger oder Saatgut von Nutz- und Zierpflanzen abgeben oder Pflanzen für den eigenen Garten mitnehmen.

Nach Angaben der Pfalzakademie sollten die Pflanzen getopft sein, damit sie Transport und Auspflanzen besser überstehen. Sinnvoll sei zudem eine Kennzeichnung, um welche Pflanze es sich handelt. Neben Pflanzen und Samen können auch gut erhaltene Gartenbücher, Pflanztöpfe oder Kleinwerkzeuge für den Garten ins Regal gestellt werden.

Die Aktion ist nach Angaben der Pfalzakademie eine gemeinsame Initiative mit der Arbeitsgruppe Natur und Umwelt der Verbandsgemeinde Lambrecht. Das Pflanzenregal sei in den vergangenen beiden Jahren gut angenommen worden.