Die „Gleisweilerer Sandhasen“ kochen für den Turn - und Sportverein Frankweiler/Gleisweiler zu seinem 100. Geburtstag und laden alle Bürger sowie Gäste zum Essen für Samstag, 17 Uhr, ein. Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr einen bayerischen Frühschoppen im Zehnthof. Die Einnahmen kommen dem Turn- und Sportverein zugute, die Ortsgemeinde Gleisweiler unterstützt die Veranstaltung. Darüber hinaus findet am Sonntag ab 11 Uhr ein Pflanz- und Flohmarkt in den Höfen von Gleisweiler statt. Alle Bürger können Ihre Höfen öffnen und Flohmarktartikel sowie Pflanzen anbieten. Die Teilnehmer spenden den Veranstaltern jeweils einen Kuchen, die ab 14 Uhr auf dem Reitschulplatz vor dem Rathaus bei einem Dorfcafé angeboten werden. Die Einnahmen sind für die Senioren- und Jugendarbeit in Gleisweiler gedacht.