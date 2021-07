Die Pferdeshow „Horses an Heroes“ aus dem Elsass macht bei ihrer bundesweiten Tour am Wochenende, 10. und 11. Juli, Halt in Herxheim. Das Stunt- und Reiterteam um Pferdetrainerin und Stuntfrau Hero Merkel gastiert dann beim Renn- und Reitverein Südliche Weinstraße. Besucher können sich dann unter anderem auf Trickreiten, Cowboys, Indianer und Akrobatik freuen. Geplant sind drei unterschiedliche Vorstellungen, der Eintritt kostet zwischen 10.50 und 24,50 Euro. Tickets und weitere Infos gibt es online unter www.horses-and-heroes.de.