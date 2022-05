Das Pfarrheim in Hainfeld soll modernisiert werden. Der Gemeinderat hat die Planung nun an das Büro Werkplan Michael Heger aus Kaiserslautern für rund 11.200 Euro vergeben. Der Architekt geht von Kosten von 250.000 Euro aus. Für die Tragwerksplanung liegen aktuell noch keine Angebote vor. Laut der Kostenschätzung rechnet die Gemeinde mit rund 16.000 Euro. Um den Baufortschritt des Pfarrheims nicht zu verzögern, wurde Ortsbürgermeister Wolfgang Schwarz ermächtigt, die Planung an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. Bauaufträge, die mindestens 15 Prozent über der Kostenberechnung liegen, sind allerdings durch den Gemeinderat zu beschließen.

Auch in der Nachbarschaft gibt’s Neuerungen. Die Gemeinde beschafft 40 Stühlen für die Friedhofshalle, fünf Sitzbänken und sechs Lorbeerbäume für den Friedhof. Die Mittel sind bereits im Etat eingestellt.