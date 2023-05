Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sein Amt hat er schon am 1. April angetreten. Seit Sonntag ist Carsten Schulze nun auch offiziell Pfarrer der rund 2000 Gläubige umfassenden Kirchengemeinde Essingen-Dammhein-Bornheim. In einem feierlichen Gottesdienst in der Essinger Kirche wurde Schulze durch Dekan Volker Janke aus Landau in sein Amt eingeführt.

Die Pfarrstelle war seit September 2019 unbesetzt, da Schulzes Vorgänger Richard Hackländer zum Dekan des Kirchenbezirks Kaiserslautern gewählt worden war. Es dauerte einig Zeit, bevor Schulze