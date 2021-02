Die Pfarrei Heilige Anna in Edenkoben lädt dazu ein, die Wochen der nun beginnenden Fastenzeit bewusst zu gestalten und gemeinsam zu gehen. Dafür veröffentlicht sie ab Aschermittwoch jede Woche einen Online-Impuls auf ihrer Homepage unter www.pfarrei-edenkoben.de. Wer möchte, kann sich auch an zwei Abenden mit anderen Interessierten über entstandene Gedanken austauschen. Der Online-Austausch ist für 4. und 26. März jeweils um 19.30 Uhr vorgesehen. Um Anmeldung bei der Pastoralreferentin per E-Mail an marie-christin.mayer@bistum-speyer.de wird gebeten.