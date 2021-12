Die Pfalzwerke Infrastruktur GmbH aus Ludwigshafen und die VR-Baulandentwicklungsgesellschaft mbH mit Sitz in Landau werden das Neubaugebiet östlich von Venningen in Kooperation erschließen. Auf diese beiden Gesellschaften hat sich der Gemeinderat kürzlich verständigt. Die Übernahme bedeutet, dass die Projektträger die Kosten für die Erschließung des Geländes vorstrecken und später das Geld von den Bauherren wieder zurückerhalten. Laut einem Vorangebot geht es um einen Betrag von 75.000 Euro, wie Ortsbürgermeister Jürgen Leibfried (FWG) auf Anfrage der RHEINPFALZ erklärt. Das gesamte Areal, das sich am Ortsausgang in Richtung Altdorf befindet, hat eine Fläche von rund 32.000 Quadratmetern, von denen etwa 21.000 Quadratmeter als tatsächlich bebaubare Fläche zur Verfügung stehen. Schätzungsweise bis zu 40 Wohneinheiten sind im Gespräch. Geplant ist, die Energieversorgung zentral durch ein Kaltes Wärmenetz sicherzustellen. Bis die Häuslebauer kommen können, wird es noch dauern, nach Angaben von Leibfried schätzungsweise vier bis fünf Jahre.