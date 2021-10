Wie sehen Menschen mit Depression oder Alzheimer-Demenz ihre Lebensgeschichte? Die Klinik für Gerontopsychiatrie des Pfalzklinikums Klingenmünster untersucht das Thema in einer Studie, für die sie noch Teilnehmer sucht.

„Damals sind wir noch zu Fuß in die Stadt gelaufen, weil es keine Autos gab“ - die Identität ist eng mit den Erinnerungen verbunden, die ein Mensch im Laufe seines Lebens gesammelt hat. Was bedeutet das für das Identitätsempfinden von Menschen mit typischen Alterserkrankungen wie Alzheimer-Demenz und Depression? Um diese Frage zu untersuchen, führt die Klinik für Gerontopsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie seit September eine Studie durch. Sie findet in Kooperation mit dem Psychologischen Institut der Goethe-Universität Frankfurt statt. Für die Kontrollgruppe werden noch gesunde Personen ab dem 65. Lebensjahr gesucht, die an der Studie teilnehmen und so dieses Projekt unterstützen möchten.

Studierende der Psychologie der Universität Frankfurt befragen im Rahmen ihrer Abschlussarbeiten erkrankte und nicht erkrankte Personen zu ihrer Lebensgeschichte. Anhand von bestimmten Kriterien werden die Interviews analysiert, um zu verstehen, wie Patienten und Patientinnen ihre eigene Person sowie ihre Krankheit sehen. Die Ergebnisse der Studie sollen dabei helfen, zu erkennen, wie sich die Erkrankungen auf das Selbstverständnis der Betroffenen und ihre Beziehung zu ihrem Umfeld auswirken. Ziel ist es, den Umgang mit den erkrankten Menschen längerfristig zu verbessern.

Info

Wer an der Studie teilnehmen möchte, kann sich an Chefarzt Fabian Fußer, Telefon 06349 900-2601, E-Mail: fabian.fusser@pfalzklinikum.de, oder den Psychologischen Psychotherapeuten Stefan Frisch, Tel. 06349 900-2616, E-Mail: stefan.frisch@pfalzklinikum.de wenden.