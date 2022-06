Seit 1997 ist Markus Landherr Personalleiter des Pfalzklinikums. Am 1. April hat er zunächst kommissarisch die Funktion des stellvertretenden Geschäftsführers übernommen. In seiner jüngsten Sitzung hat der Verwaltungsrat ihn nun endgültig die Befugnis als stellvertretender Geschäftsführer übertragen. „Ich habe mich sehr über das Vertrauen gefreut. Als stellvertretender Geschäftsführer möchte ich meinen Beitrag zu Weiterentwicklungen am Pfalzklinikum leisten, unter anderem bei der innovativen Personalakquise und der notwendigen Digitalisierung“, sagt Landherr.

Auch als stellvertretender Geschäftsführer ist er weiterhin verantwortlich für die Bereiche Personal, Betriebliche Sozialpolitik, Service- und Sicherheitsdienst, Schwerbehindertenvertretung, Gastronomie, Arbeitssicherheit und Betriebsmedizin. In seiner neuen Funktion möchte Markus Landherr vor allem dem Fachkräftemangel begegnen. Der 59-jährige hat eine Verwaltungsausbildung absolviert, ist verheiratet und hat drei Kinder. In seiner Freizeit treibt er gerne Sport und ist öfter in den Wäldern rund um Böllenborn zum Joggen unterwegs. Die übergeordneten und kaufmännischen Themen wird weiter Geschäftsführer Paul Bomke versorgen.