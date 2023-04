Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Pfalzklinikum in Klingenmünster gibt es neue Sporttherapie-Räume. Sie sind auf die Bedürfnisse von älteren Menschen zugeschnitten. Gerade an Demenz erkrankte Menschen sollen von dem Angebot profitieren.

In Deutschland haben etwa 1,8 Millionen Menschen Demenz. Die meisten Betroffenen sind 85 Jahre und älter, wie die Deutsche Alzheimer Gesellschaft angibt. Seit 1994 erinnert jedes Jahr der Welt-Alzheimertag