Zwei Brände binnen fünf Tagen sorgen für Verunsicherung am Pfalzklinikum in Klingenmünster. Vieles bleibt bislang im Ungewissen. Ein Verdacht liegt jedoch nahe: Es könnte ein Zündler sein, der unterhalb der Landeck sein Unwesen treibt.

Die erste Meldung der Polizei trudelte am vergangenen Donnerstagnachmittag ein. Am Mittwochabend sei ein Brand in einem Bereitstellungsraum eines Gebäudes des Pfalzklinikums Klingenmünster ausgebrochen. Die Werksfeuerwehr konnte das Feuer zwar schnell unter Kontrolle bringen, im betroffenen Gebäude breitete sich aber Rauch aus. Acht Pflegekräfte, vier von ihnen mit Kopfschmerzen, vier ohne Symptome, wurden vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht, stationär aufgenommen werden musste niemand. Abgesehen vom Sachschaden, dessen Höhe noch nicht beziffert ist, sind also alle mit dem Schrecken davongekommen.

Die Ruhe währte jedoch nicht lange. Denn am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages meldete die Polizei erneut einen Brand auf dem Gelände des Pfalzklinikums. Dieses Mal brach das Feuer in einer Waschküche aus, erneut konnte die Werksfeuerwehr die Flammen schnell löschen. Zu Schaden kamen auch am Sonntag keine Personen.

Zusammenhang von Bränden naheliegend

Zur Brandursache konnten in beiden Fällen zunächst keine Angaben gemacht werden – und dabei bleibt es bislang auch. „Die Kriminalinspektion Landau ermittelt aktuell in alle Richtungen, unter anderem wegen des Verdachts der Brandstiftung“, teilt Kripo-Sprecher Benjamin Preis auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Zu einem möglichen Tätervorgehen werde man aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskünfte erteilen, um einen Ermittlungserfolg nicht zu gefährden.

Wenn auch nicht viel zu den beiden Bränden innerhalb von fünf Tagen bekannt ist, so liegt doch eine Vermutung nahe: Auf dem Klinikgelände unterhalb der Burgruine Landeck treibt ein Zündler sein Unwesen. Diesen Verdacht bestätigt Preis: „Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe ist ein Zusammenhang naheliegend.“ Ob dem tatsächlich so ist, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Jedenfalls sorgt alleine die Möglichkeit, ein Brandstifter könnte im Pfalzklinikum unterwegs sein, für Verunsicherung. „Die Polizei hat in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen des Pfalzklinikums Schutzmaßnahmen eingeleitet“, teilt Preis mit. Nähere Auskünfte, um was es sich dabei konkret handelt, wolle man nicht erteilen, um die Maßnahmen nicht zu gefährden.