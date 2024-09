Am 10. September 1939 wurde die damalige Heil- und Pflegeanstalt in Klingenmünster evakuiert. 223 Patient wurden in Tötungsanstalten ermordet. Seit einigen Jahren gedenkt das Pfalzklinikum der Opfer, das nächste Mal am Dienstag. 2 Minuten und 23 Sekunden schweigen und damit ein Zeichen für die Opfer setzen – das ist ein Programmpunkt der Gedenkveranstaltung, die um 12.30 Uhr an der Stolperschwelle vorm Hauptgebäude beginnt. Nach einer kurzen Einführung schweigen die Anwesenden. Die Schweigeminuten werden von Glockengeläut begleitet. Danach gehen die Teilnehmer zum Brunnenpark. Unter dem Leitgedanken „Es beginnt mit dir“ gestaltet dort die evangelische Klinikseelsorgerin Dorothea Helfrich gemeinsam mit Schülern der Krankenpflegehilfeschule und Genesungsbegleitern eine Andacht. Um in diesem Zusammenhang zu betonen, wie wichtig Demokratie ist, werden im Brunnenpark rund 60 Plakate zum Thema ausgestellt. Sie waren vor einigen Wochen bei einem Fotoshooting mit dem Kaiserslauterer Fotografen Thomas Brenner am Pfalzklinikum entstanden. Unter dem Motto „Dein Gesicht für Demokratie“ konnten sich alle Interessierten fotografieren lassen. Die Ausstellung wird nach dem 10. September im BKV-Zentrum des Pfalzklinikums gezeigt. Die Gedenkveranstaltung endet um 13 Uhr.