Es ist vollbracht: Die Pfälzer Autorin Gina Greifenstein serviert die Jubiläumsausgabe ihrer beliebten Krimi-Reihe um Kommissarin Paula Stern.

Wer die Romane und Krimis der Barbelrotherin Gina Greifenstein kennt, weiß, dass die Kulinarik darin nicht zu kurz kommt. Das fängt schon damit an, dass auch der neue Fall des Ermittlerteams Paula Stern und Bernd Keeser einen Titel trägt, der an die Pfälzer Küche erinnert. Dieser lautet „Grumbeersupp“ und verspricht einem da nicht zu viel.

Beim Lesen überkommt einen immer wieder der Hunger. Greifenstein lässt wie gewohnt durchscheinen, dass sie auch Kochbücher schreibt. Beispielsweise in Szenen, in denen die Protagonisten in Lokale einkehren, etwa in das Hotel Krone in Hayna, und dann die Speisen aufgeführt und beschrieben werden, die auf den Tisch kommen. Doch dieses Mal beginnt das Geschehen mit einer eher unappetitlicher Situation. Und zwar damit, dass ein abgetrennter Finger in einer – man ahnt es – Grumbeersupp schwimmt. Wie kommt das? Und: Wer hat was damit zu tun?

Ein origineller Einstieg

Auf die Idee, den Fall so beginnen zu lassen, muss man erst einmal kommen. Wenn man aber den richtigen Anfang gefunden habe, um den Spannungsbogen zu erzeugen, gehe es anschließend „nur“ darum, die Geschichte wie ein Puzzle weiterzustricken, erklärt Gina Greifenstein im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Der neue Fall beginnt wie gewohnt mit einer Dynamik, die bis zur Auflösung des Geschehens anhält. Dabei umfasst das Buch 256 Seiten. Anders als in den vorangehenden Romanen wird Paula Stern nicht zu einem Tatort hinzugerufen, sie macht die furchterregende Entdeckung in ihrer eigenen Küche, und zwar mit ihrem Lebensgefährten Matthias Weber. Zwar gibt es keine Leiche, das macht das Ganze aber umso rätselhafter. Vor allem, weil die Spur zu einer Suppenmanufaktur führt, die sich als neues Start-up in der Südpfalz niedergelassen hat.

Eine Erfolgsgeschichte

Als sie den ersten Band zu Paula Stern herausbrachte, hat Greifenstein nach eigener Aussage „nie zu träumen gewagt, dass es sich zu solch einer erfolgreichen Reihe entwickeln könnte“. Die ersten Teile verkauften sich nach wie vor. Und ein Ende sei noch lange nicht in Sicht. Schließlich gebe es noch so viel zu den Charakteren zu erzählen. Denn, was auch für die Reihe typisch ist, ist die Tatsache, dass sich die Protagonisten weiterentwickeln, sich verlieben und sich wie im Falle von Paula Stern in einer anderen familiären Situation befinden als noch zu Beginn des Pfalz-Krimis.

Die ersten Premierenlesungen für das Werk, das am 19. März im Emons-Verlag erschienen ist, sind bereits terminiert. Infos dazu gibt es online unter www.gina-greifenstein.de, dem Webauftritt der Autorin.

Lesezeichen

Pfalz-Krimi „Grumbeersupp“, Autorin: Gina Greifenstein, 256 Seiten, im Taschenbuchformat erschienen im Emons-Verlag, ISBN 978-3-7408-2385-6, Preis: 14 Euro.