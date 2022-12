Der 1904 gegründete Pfälzerwald-Verein Annweiler zählt zu den ältesten Ortsgruppen des PWV. Für die nächste Zeit hat er sich einige Projekte vorgenommen – wie die Theo-Leyendecker-Hütte. Die Hütte am Sommerfelsen soll ertüchtigt werden, wie Vorsitzender Benjamin Seyfried bei der Mitgliederversammlung berichtete. Zudem seien die Instandsetzung der Stützmauer an der Rehbergquelle mit Kooperationspartnern und ein Projekt an der Waldgalerie in Planung. Weiterhin stehen Arbeitseinsätze auf der Streuobstwiese am Mönchsweg bei Gräfenhausen und auf dem Sträucherpfad am Wingertsberg sowie das Freischneiden am Danziger Brunnen an. Der 400 Mitglieder starke Verein kümmert sich neben der Organisation von Wanderungen und der Pflege der Wanderwege insbesondere um den Cramer-Pfad, die Holderquelle sowie besagte Streuobstwiese und den Sträucherlehrpfad. 2021 verbuchte er einen Überschuss von knapp 2000 Euro.