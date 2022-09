Wanderer, Radler und Co. – sie alle hinterlassen auch unschöne Spuren im Grünen. Bereits zum dritten Mal hat der Landschaftsfotograf Yannick Scherthan zum Pfälzerwald-Dreck-weg-Tag aufgerufen. Diesmal war einiges anders als in den Jahren zuvor.

Die Idee kam Yannick Scherthan im Corona-Jahr 2020. Denn als Fotograf ist er viel in der Natur unterwegs, und die Müllansammlungen, die er in jener Tourismussaison im Wald entdeckte, in der viele Urlaub in der Heimat machten, hinterließen bei ihm Wut und Traurigkeit. Also vernetzte er sich mit Landesforsten, seinen Pfälzer Fotografen-Kollegen und vielen Partnerorganisationen wie dem Pfälzerwald-Verein, dem Biosphärenreservat und der Pfalztouristik, mobilisierte die Social-Media-Gemeinde, und die erste Saubermach-Pirsch im November 2020 war geboren. Die zahlreichen Helfer konnten ihre Erlebnisse und Fotos des Aktion auf der Facebook-Seite des Dreck-weg-Tages posten und dafür Jahreskalender gewinnen. Jeder Monat trug das Bild eines anderen Fotografen, samt eines Zitats, was das hiesige Naturerlebnis für ihn bedeutet. Im vergangenen Jahr spendierte Landesforsten als Bonus Schals und Bücher.

„Diesmal haben wir die Aktion rein auf freiwilliger Basis gemacht“, erklärt der Albersweilerer, denn in der dritten Runde musste er auf die Unterstützung des Forst-Netzwerks verzichten. Mitorganisator Michael Leschnig, langjähriger Leiter des Hauses der Nachhaltigkeit, ist seit Kurzem Leiter des Forstamts Haardt. Wegen des Wechsels hatte er gebeten, ein Jahr auszusetzen. Für das kommende Jahr sei wieder eine Kooperation mit Landesforsten angedacht, auch wenn sie noch nicht in trockenen Tüchern sei, berichtet Scherthan, aber er sei mit Leschnig im Gespräch.

Drei Gruppen und viele Privatleute

Trotz begrenzten Netzwerks sei die Aktion ein voller Erfolg gewesen, freut sich Scherthan. Diesmal sei sie über das ganze Wochenende ausgedehnt und bewusst in das internationale Saubermach-Projekt des Clean-Up-Day eingebettet worden. Scherthan war zusammen mit zwei anderen Fotografen im Annweilerer Raum rund um den Rehberg und die Wanderparkplätze Ahlmühle und Windhof unterwegs. „In 4,5 Stunden hat jeder einen großen blauen Müllsack gefüllt.“ Nicht so viel – ganz zu seiner Freude. Was auch die Sammelaktionen eines anderen Fotografenteams im Dahner Felsenland, einer Pfälzerwald-Verein-Gruppe im Pirmasenser Umland bei Thaleischweiler und Höheinöd sowie der vielen mitmachenden Privatleute widerspiegeln: „Selbstverständlich ist jedes Abfallteil in der Natur eines zu viel. Aber der allgemeine Tenor der Helfer war, dass die Menge an zurückgelassenem Müll deutlich abgenommen hat.“ Dennoch wolle er sich weiter für einen sauberen und gesunden Wald einsetzen.

Im vergangenen Jahr wurden Container aufgestellt, in denen die Helfer ihren gesammelten Müll abladen konnten. Aber diese seien gar nicht so gut angenommen worden, berichtet Scherthan. Da die Aktion diesmal ohne Landesforsten stattfand, waren die Helfer dazu aufgerufen, den Müll selbst zu entsorgen.