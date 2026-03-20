Maike Seeber verließ die Firma Tenneco, um sich ihren Traum zu erfüllen. Die Pfälzerin leitet ein Werk des Automobilherstellers Stellantis. Das hat ihr der Wechsel gebracht.

Anders als in manch anderen Branchen sind Frauen im Automobilsektor in der Minderheit, gerade in der Führungsetage der Firmen. Allein schon deshalb ragt Maike Seeber heraus. Beim Automobilzulieferer Tenneco gelang es ihr, sich für einen verantwortungsvollen Posten innerhalb des Edenkobener Werks zu empfehlen. Die Südpfälzerin hat kürzlich erneut auf sich aufmerksam gemacht.

Seeber arbeitet inzwischen bei Stellantis, der zu den weltweit größten Autokonzernen gehört. Und der hat in Deutschland nur zwei Werkleiterinnen: Neben Seeber ist das Bilyana Stern, die das Komponentenwerk in Kaiserslautern leitet.

Südpfälzerin mit besonderem Tipp

Für Maike Seeber hat sich der Arbeitsalltag verändert. Das fängt schon damit an, dass sie länger zur Arbeit pendelt. Statt nach Edenkoben geht es für sie nun nach Rüsselsheim. Diese weitere Anfahrt ist es ihr aber Wert, da sie sich nach eigener Aussage einen Traum erfüllt hat.

Sie habe sich immer gewünscht, bei der Herstellung eines ganzen Fahrzeugs mitzuwirken. „Für mich war der Arbeitgeberwechsel auch der nächste logische Schritt, um mich weiterzuentwickeln“, betont Seeber, die in ihrer Freizeit unter anderem gerne wandert und Ausflüge unternimmt. Zu ihren Lieblingsrestaurants zählt sie das Alessandro in St. Martin, wo sie herstammt, und die Dorfchronik Maikammer.

Was sind Seebers Ziele?

Seeber hatte als Praktikantin bei Tenneco angefangen und sich nach oben gearbeitet. Wobei sie anmerkt, dass sie nicht nur beim Automobilzulieferer tätig war. Sie hatte noch andere berufliche Stationen, die sie auch ins Ausland führten. Ihr Werdegang und ihre Qualitäten blieben anderen Unternehmen jedenfalls nicht verborgen. Schließlich war es dann Stellantis, das sie im Herbst vergangenen Jahres abwerben und nach Rüsselsheim locken konnte. „Ich bin nach Rüsselsheim gekommen, um die Chance zu nutzen, die Zukunft der Produktion aktiv zu gestalten“, sagt Seeber, die Jahrgang 1983 ist.

Größeres Aufgabengebiet als in Edenkoben

Bei Tenneco war Seeber zuletzt als Werkleiterin tätig. Diese Rolle hat sie zwar auch bei Stellantis. Nur ist ihr Aufgabengebiet dort eine Nummer größer. Das lässt sich schon an der Anzahl der Mitarbeiter festmachen. War sie in Edenkoben für rund 750 Beschäftigte in der Produktion zuständig, sind es nun in Rüsselsheim 1350. Heißt, dass es tendenziell mehr junge Talente gebe, die sie fördern könne. Darauf habe sie schon bei Tenneco großen Wert gelegt.

Denn eine erfolgreiche Fachkräftegewinnung und -entwicklung trage dazu bei, den Standort im weltweiten Wettbewerb attraktiv zu halten. In Deutschland bestehe nämlich wegen der hohen Energie- und Sozialkosten ein stärkerer Kostendruck als in anderen Ländern. „Es ist also wichtig, dass ich mit meinem Team die eigene Wettbewerbsfähigkeit in jeder Hinsicht kontinuierlich stärke. Wenn Stückzahlen schwanken, bleiben strukturelle Kosten bestehen – deshalb müssen Effizienzmaßnahmen konsequent umgesetzt werden.“ Dazu gehörten auch digitale Systeme, die beispielsweise von jungen Talenten mit neuen Berufsbildern, geprägt durch KI, intern entworfen und implementiert werden.

Besondere Beziehung von Stellantis zur Südpfalz

„Das Bewusstsein für Herkunft und Produktionsstandort ist aus meiner Wahrnehmung wieder stärker geworden und wird international teilweise noch stärker wahrgenommen als in Deutschland selbst“, sagt Seeber. Es sei ein Qualitätsversprechen, „und damit ist Qualität auch unsere erste Priorität im Werkkontext“. Was sie am Werk Rüsselsheim schätze, sei die Flexibilität. Dort sei man breit aufgestellt. Produziert werde zwar ausschließlich der Opel Astra, dafür aber Fahrzeuge mit allen Antriebsarten und Bestellwünschen. Wobei für das Unternehmen, wie eine Sprecherin angibt, die Elektromobilität die Zukunft sei. Opel sei seit 2024 der erste deutsche Autobauer mit vollelektrischem Portfolio.

Stellantis ist im Übrigen auch in einem anderen Punkt mit der Südpfalz verbunden: als wichtiger strategischer Partner von Vulcan, das in der Region Lithium fördern möchte. Also jenen Stoff, der für die Produktion von E-Auto-Motoren benötigt wird. Derzeit laufen Arbeiten für eine Förderanlage nahe der A65, wo Vulcan ein großes Gelände erworben hat.

Seeber: „Teamgeist wichtig“

Da sie in Rüsselsheim vor ähnlichen Herausforderungen stehe wie in Edenkoben, gerade beim Thema Logistik, die durch globale Lieferketten, geopolitische Risiken und unvorhersehbare Ereignisse anspruchsvoller geworden sei, sei es ihr leichter gefallen, in der neuen Produktionshalle anzukommen. Wobei es nun auch Produktionsschritte gebe, mit denen sie bislang keine Berührungspunkte hatte. „Ich hatte zum Beispiel nie etwas mit einer Lackiererei zu tun.“

Nach einem halben Jahr fühlt sich Seeber bestätigt, dass der Arbeitgeberwechsel Sinn gemacht hat. Im Werk Rüsselsheim erlebe sie das, was sie an der Automobilindustrie so fasziniere: das Zusammenspiel von Menschen, Prozessen und Technik. „Hautnah zu erleben, wie Design, technologische Innovationen, industrielle Umsetzbarkeit und der Teamgeist der Rüsselsheimer Mannschaft zusammenwirken – das ist etwas ganz Besonderes“, beschreibt es Seeber.