Ein Mutter-Tochter-Gespann betreibt seit Kurzem die Gaststätte „Pfälzer Mäd“ in Bad Bergzabern. Und es läuft schon sehr gut. Was ist ihr Erfolgsrezept?

Michaela Stephan ist 36, ihre Mutter Anita Stephan 58 Jahre alt. Mutter und Tochter arbeiten schon länger zusammen und machen auch zusammen Urlaub. „Für uns ist das normal“, sagen die beiden Frauen; die „Pfälzer Mäd“, die sich entschlossen haben, das ehemalige Al Tun Tun in der Weinstraße 16 in Bad Bergzabern zu pachten. Und sie haben gründliche Arbeit geleistet. Zwei Monate Vorbereitungszeit haben sie gebraucht, um alles so auf Vordermann zu bringen, wie sie es sich vorstellen. Das größte Projekt war die Küche, die gänzlich neu eingerichtet wurde und blitzt und blinkt. Sie ist nicht groß, aber funktional.

Michaela Stephan ist gelernte Köchin und wird auch die Gäste in der Kurstadt bekochen, ihre Mutter ist im Service. „Man muss sich in einer kleinen Küche gut organisieren, aber das ist kein Problem“, sagt die Chefin am Herd. Gelernt hat sie in den Südpfalz-Terrassen in Gleiszellen-Gleishorbach und dann viele Jahre im Restaurant Schneider in Dernbach gearbeitet. Mit ihrer Mutter Anita arbeitet sie seit neun Jahren zusammen. Bis zur Eröffnung in Bad Bergzabern haben die beiden Damen von 2015 bis 2023 die Klettererhütte am Asselstein in Annweiler gewuppt. Mit Personal und in Spitzenzeiten mit Hunderten von Gästen.

Es gibt nichts aus Dosen oder Päckchen

„Das Personal schrumpfte dann von insgesamt fünf auf drei Mitarbeiter wegen des allgemeinen Personalmangels, und uns wurde es unter diesen Bedingungen zu viel“, begründen Mutter und Tochter die Entscheidung, die Gaststätte mit „nur“ 40 Sitzplätzen in Bad Bergzabern zu übernehmen. „Wir hatten in Annweiler auch viele Stammgäste aus Bad Bergzabern, die jubeln jetzt. Aber die Stammgäste aus Annweiler kommen auch“, erzählen die beiden, die mit den ersten wenigen Wochen sehr zufrieden sind. „Wir haben jetzt schon Stammgäste“, sagen sie. Und sie überlegen, auch montags zu öffnen, weil sie sehr oft darauf angesprochen würden, dass man montags in Bad Bergzabern nicht essen gehen könne, weil alle Restaurants geschlossen hätten.

Für das kulinarische Angebot hat Köchin Michaela einen Grundsatz: Es gibt nichts aus Dosen oder Päckchen, alles wird selbst gemacht. Der Schwerpunkt liegt auf Pfälzer Gerichten wie Schiefer Sack, Bratwurst oder Currywurst, letztere mit selbstgemachter Soße. „Die Currywurst ist schon immer der Renner, manche reisen ihr hinterher, wir haben Gäste aus Tübingen oder Ludwigshafen, die uns aus Annweiler kennen und wegen der Currywurst kommen“, erzählen die „Pfälzer Mäd“. Ergänzt wird die Karte durch immer wieder wechselnde Tagesgerichte wie Chili con Carne oder Desserts wie Grießknödel mit Kirschen. Die Fleischwaren beziehen die beiden Frauen von der Metzgerei Kieffer vor Ort. „Unser Essen kommt gut an, wir haben versucht, die Preise moderat zu halten, es soll sich jeder leisten können“, lautet das bisherige Fazit von Michaela und Anita Stephan. „Mit Liebe gekocht, freundlich serviert und erschwinglich“, fassen sie ihr Erfolgsrezept zusammen.

Info

Die Gaststätte „Pfälzer Mäd“, Weinstraße 16 in Bad Bergzabern, Telefon 0157 87212627, hat geöffnet von mittwochs bis sonntags, jeweils 11 bis 19 Uhr, gekocht wird bis 18 Uhr.