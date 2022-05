Am 19. Mai eröffnet die 14. Biennale de Dakar 2022 für einen Monat mit über 60 Austellern ihre Pforten. Mit von der Partie ist auch die Künstlerin Susanne Geipert aus Burrweiler. Seit ihrer Jugend ist sie fasziniert vom Aquarellieren. Die promovierte Agraringenieurin engagierte sich bereits früh beruflich in der Entwicklungshilfe und war lange im Ausland unterwegs. Geipert lebte und arbeitete unter anderem 12 Jahre in Nord- und Westafrika. Auf einer Dienstreise Anfang des Jahres in Senegal wurde sie spontan eingeladen, ihre Aquarelle auf der „Dakart“ auszustellen.

Die Kunstbiennale ist seit 1992 für Künstler aus Afrika eine Begegnunsstätte. Über einen Monat lang belebt die „Dakart“ die Hauptstadt des Senegals und andere Orte des Landes. Die Ausstellung mit Susanne Geipert findet auf der kleinen Insel Ngor statt. Die Anreise erfolgt mit Fischerbooten. Eine aktuelle Ausstellung mit Anfangswerken von Susanne Geipert läuft auf der Klettererhütte unterhalb des Trifels bei Annweiler. Die Bilder sind dort bereits seit November letzten Jahres und noch bis Mitte Mai zu sehen.