Im Hochstadter Binchenhof in der Hauptstraße 3 wird am Sonntag, 23. Juli, der Werner-Brand-Kunstpreis verliehen. Laut Ankündigung steht die Preisverleihung sowie die Vernissage, die an diesem Tag beginnt, unter dem Motto „Licht versus Schatten“. Die Werner-Brand-Stiftung setzt sich für die Förderung zeitgenössischer Kunst ein. Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre vergeben. Aus 339 eingereichten Werken von 179 Künstlern wurden 63 ausgewählt. Aus der Pfalz sind Herrmann Schätzle aus Jockgrim, Stephanie Ochs aus Hochstadt, Uschi Felix aus Herxheim, Kerstin Heidrich aus Hördt, Marika Fünffinger aus Hainfeld, Christa Klöfer aus Wörth und Ulli Bomans aus Klingenmünster dabei. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr. Es gibt Musik, einen Weinempfang und die Möglichkeit, die Künstler kennenzulernen. Die Finissage ist dann am 14. Juli um 14.30 Uhr. Dort wird der Publikumspreis vergeben.

Info

Öffnungszeiten: jeweils Mittwoch, 15 bis 18 Uhr, sowie Samstag und Sonntag, 14 bis 18 Uhr.