In der Südpfalz hat sie niemand gebraucht, im Hochwassergebiet an der Ahr haben sie für viel Freude gesorgt: Die Rede ist von rund acht Tonnen Kartoffeln und dem Ende einer Weihnachtsgeschichte.

Noch immer ist die Versorgungslage im Katastrophengebiet im Ahrtal angespannt. Deshalb wird regelmäßig Obst und Gemüse dorthin geliefert, wie die von zwei Landwirten von der Südlichen Weinstraße organisierten Vitamintransporte beweisen. Auf eine ähnliche Idee kamen auch die „Eschenwengler“ aus Hochstadt.

Die „Eschenwengler“ sind eine seit bereits 35 Jahren bestehende Straßengemeinschaft. Bei ihrem traditionellen Weihnachtsessen gab es ein zentrales Gesprächsthema: die Flutkatastrophe vom Juli. Vor allem als Wolfgang Manger von seinen Hilfseinsätzen dort berichtete. Von Winzer Walter Hecky wurde Manger gefragt, ob er bei seinen Einsätzen auch acht bis zehn Tonnen Kartoffeln gebrauchen könne. Hecky wusste, dass der Hochstadter Landwirt Heinz Weiß eine Übermenge an Kartoffeln zur Verfügung hatte, wie das alle drei bis vier Jahre vorkommt, und die er nicht einfach unterpflügen wollte.

330 Säcke à 25 Kilo werden abgefüllt

Noch an diesem Abend begann die Planung. In den nächsten eineinhalb Tagen wurden 330 Kartoffelsäcke à 25 Kilo abgefüllt. Nachdem sie von Kai Imsande, der für die Fluthilfe in Swisttal-Odendorf verantwortlich ist, grünes Licht bekommen hatten, ging es darum, den Transport zu organisieren. Sowohl Stefan Hecky als auch die Landauer Energie Südwest standen sofort mit Transporter und Hänger bereit. Doch das reichte nicht, um die 330 Säcke zu transportieren. Deshalb fragten sie bei Urban Waßner, Lkw-Fahrer bei der Firmengruppe Gerach, nach, ob die Möglichkeit bestehe, einen Transporter mit Hänger zu bekommen.

Die Firma Gerach unterstützte das Projekt. Und so machten sich in der vergangenen Woche sechs Helfer mit drei Transportern auf den Weg ins 250 Kilometer entfernte Swisttal-Odendorf. Der Empfang vor Ort sei unheimlich herzlich gewesen, so Manger. Die Kartoffeln wurden dann aufgeteilt. Der Inhalt eines Transporters wurde in Odendorf verteilt, die beiden anderen Transporter belieferten die Fluthilfe Zülpich beziehungsweise die Fluthilfe Heimerzheim. „Die Freude der Menschen war riesig, als wir die Pfälzer Kartoffeln verteilten“, erzählt Mike Kempf von der Firmengruppe Gerach.