Am Samstag und Sonntag, 20./21. August findet in Maikammer wieder ein Pfälzer Gartenmarkt statt. Rund 120 regionale, überregionale und internationale Aussteller werden im Ortskern vertreten.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause verwandelt sich Maikammers Ortsmitte am kommenden Wochenende wieder in eine riesige blühende Gartenanlage. Jeweils von 10 bis 18 Uhr lassen die vielfältigen Angebote die Herzen aller Gartenfreunde höher schlagen.

Zu den 120 Ausstellern zählen Baumschulen und Staudengärtnereien, Unternehmen mit hochwertigen Gartenmöbeln und Accessoires, mediterranen Kübelpfanzen, Rosenraritäten, Kräutervariationen, allerlei Sämereien, Kakteen, Bonsai- und Bambusarten und vieles mehr. Verschiedene Gartenbaufirmen verwandeln Straßenecken und Plätze in blühende Gärten. Auch das dafür notwendige Gartengerät lässt sich hier erwerben. An zahlreichen Informations- und Bücherständen bekommt man neben den neuesten Gartentipps auch Rat und Hilfe bei Problemen rund um den Garten. Leckeres aus Gartenfrüchten lässt sich an verschiedenen Naturkostständen probieren. Für kulinarische Gaumenfreuden zwischendurch sorgen Maikammerer Vereine und die Gastronomie.

Neben dem eigentlichen Marktgeschehen wird ein informatives Rahmenprogramm mit Vorträgen direkt am Stand zu verschiedenen Themen geboten. In unmittelbarer Nähe zum Marktgelände befindet sich der Mediterrane Garten, in dem der Pflanzenexperte Peter Straub zwei Führungen anbietet.

Rahmenprogramm und Vorführungen

Das Rahmenprogramm am Samstag: 14 Uhr, Führung durch den Mediterranen Garten mit Peter Straub, Treffpunkt vor dem Rathaus, Immengartenstraße 24. 15 Uhr: Vortrag zum Thema: „Neues Klima – neue Gärten?“, einige Gedanken am Stand der Europäischen Bambusgesellschaft im Schulhof. 16 Uhr: Tomatenverkostung bei der Biogärtnerei Herb am Stand im Schulhof.

Rahmenprogramm am Sonntag: 11 Uhr Vortrag zum Thema „Neues Klima – neue Gärten?“, Europäische Bambusgesellschaft, Schulhof. 14 Uhr: Führung durch den Mediterranen Garten mit Peter Straub (Treffpunkt vor dem Rathaus, Immengartenstraße 24.

An beiden Tagen gibt es praktische Vorführungen. Bei der Stuhlflechterei Römerberg im Hof des Bürgerhauses kann man dabei zusehen, wie ein Wiener Geflecht hergestellt wird. Am Frantzplatz demonstriert das Atelier Morio das Handwerk der Bildhauerei.

Aufgrund der begrenzten Anzahl von Parkplätzen wird gebeten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Hier stehen der Bahnhof Maikammer-Kirrweiler sowie die Bus-Linien 500 und 501 zur Verfügung. Fahrplanauskunft unter www.vrn.de.

Info

Buchungen der Führung im Mediterranen Garten, Informationen und Flyer zum Gartenmarkt beim Büro für Tourismus, Weinstraße Süd 40, maikammer@maikammer-erlebnisland.de, Tel. 06321 952768