Seit zwei Monaten spuckt der isländische Vulkan Fagradalsfjall Asche und Lava aus. Diesen spektakulären Anblick wollten sich zwei Pfälzer Fotografen nicht entgehen lassen. Für Bild- und Filmaufnahmen wagten sie sich ganz nah an den Feuerschlund. Über ein Quarantänehotel, Wurstgrillen und brenzlige Situationen.

Fagradalsfjall pulsiert, speit Glut und Asche in die Luft. Mitte März brach der isländische Vulkan mit dem unaussprechliche Namen aus, seitdem halten die anhaltenden Eruptionen die Bewohner der eisigen Insel in Atem – und locken ausländische Vulkan-Fans an. Auch wenn eine Reise dorthin unter aktuellen Corona-Bedingungen eine Herausforderung ist. Deswegen waren sich der Albersweilerer Landschaftsfotograf Yannick Scherthan und sein Kumpel Oliver Schwenn nicht sicher, ob sie den Trip auf die Insel wagen sollten. Doch der Wunsch, das spektakuläre Naturschauspiel festzuhalten, siegte. Auch wenn für Schwenn erst drei Tage vor Abflug feststand: Ja, es klappt mit der Ausreise. Im Gegensatz zu Scherthan, der im normalen Leben auf einer Intensivstation arbeitet, ist der 49-Jährige noch nicht geimpft. Das bedeutete für ihn fünf Tage Quarantäne nach der Ankunft auf Island. Die Nordeuropäer überlassen nichts dem Zufall, um ihre geringen Inzidenzwerte zu halten.

„Man konnte die Isolation entweder in einem angemieteten Ferienhaus verbringen oder, wie ich, im Quarantäne-Hotel“, berichtet Schwenn uns per Telefonkonferenz aus Dänemark. Denn dort lebt der gebürtige Lindenberger (Kreis Bad Dürkheim) seit Anfang des Jahres, weil seine Frau einen neuen Job bekommen hat. Näher kennengelernt hatte ihn Yannick Scherthan über seine Aktion „Dreck-weg-Tag im Pfälzerwald“, die der Albersweilerer im vergangenen Herbst zusammen mit anderen Pfälzer Landschaftsfotografen auf die Beine stellte. Seitdem sind die beiden Männer befreundet. Sie verbindet die Leidenschaft fürs Fotografieren, das Reisefieber und die Vulkan-Begeisterung. Und wenn man weiß, was vor der Tür passiert, können fünf Tage Einsamkeit ganz schön lang sein.

Geograf und Fotoreisen-Veranstalter

„Das hatte schon etwas Gefängnisartiges. Dreimal am Tag bekam man Essen vor die Tür gestellt, und einmal täglich hatte man eine halbe Stunde Ausgang“, berichtet Schwenn. Aber die Kosten für das Hotel habe der isländische Staat übernommen. Die letzten Stunden, bis das zweite negative Testergebnisse eintrudelte, saß er auf gepackten Koffern und glühenden Kohlen. Dann durfte er endlich raus und zusammen mit Scherthan das große Abenteuer starten.

Um die 1000 Schaulustige machen sich jeden Abend auf den Weg zum Vulkan. „Aber das meiste sich Einheimische. Wegen Corona sind kaum Touristen auf der Insel“, berichten die beiden. Island und den Vulkan so exklusiv zu haben, sei schon etwas Besonderes und ein großes Privileg gewesen, sagt Schwenn. Und er weiß, wovon er spricht. Schließlich ist der promovierte Geograf, der hauptberuflich Veranstalter von Fotoreisen ist, unter Normalbedingungen drei- bis viermal pro Jahr auf Island. Für Scherthan war es das zweite Mal auf der Insel aus Feuer und Eis.

Aufnahmen fürs Fernsehen

Nach anderthalb Stunden Wanderung erreichten die beiden einen Berg, von dem aus sich der beste Ausblick auf den spuckenden Fagradalsfjall bot. „Wir waren etwa 150 bis 200 Meter vom Krater entfernt und der Lavastrom floss an uns vorbei“, berichtet der 30-jährige Südpfälzer. Was Touristen den Atem raubt, nehmen Isländer gelassen. „Ein paar Hartgesottene haben auf dem ausgehärteten Lavastein sogar Würstchen gegrillt“, erzählen die beiden amüsiert. Bis die Sicherheitskräfte spätnachts den Berg räumten, blieben sie immer vor Ort, um das Spektakel in Bild und Film einzufangen. Ihre Aufnahmen werden beispielsweise in Fachmagazinen sowie in SWR- und 3sat-Beiträgen zu sehen seien.

Die beiden mieteten auch einen Hubschrauber an, um auf die andere Seite des Bergs und noch näher an den Krater heranzukommen. „Das war eindrucksvoll, und wir hatten Herzklopfen“, sagt Scherthan und meint nicht nur den Anblick, sondern auch die Gefahrenlage. „Plötzlich gab es Verwirbelungen, wie kleine Mini-Tornados, die düsenartig die Lava angezogen haben“, berichtet Schwenn. Asche sei auf sie herniedergeprasselt, zehn bis 15 Metern vor ihnen seien glühende Lavareste zu Boden gegangen. „Da wird einem schon anders“, gibt Schwenn zu. Weswegen der Ausflug dann auch abgebrochen werden musste.

Im Herbst Foto-Vortrag geplant

„Wenn man an vorderster Front steht, schlägt einem eine unbeschreibliche Hitze entgegen“, beschreiben die beiden. Diese hätten nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Drohne abbekommen, mit der sie Aufnahmen oberhalb des Lavastroms machten. „Sie flog etwa 60 Meter darüber und hat ganz schön gelitten. Voller Brandspuren und verformt“, erzählt Scherthan. Wegen des Hitzeflimmerns seien teilweise auch keine klaren Bilder möglich gewesen. Trotz vieler Unwägbarkeiten, „wir waren beide tiefbeeindruckt“, sagt Schwenn. „Wir konnten zuschauen, wie neue Landmasse entsteht. Das war ein Ereignis, das den Rest unseres Lebens präsent sein wird“, ist er sich sicher. Und sein Kumpel pflichtet ihm bei: „Es war ergreifend. Wir standen mit offenem Mund da, weil wir nicht glauben konnten, was wir da sehen.“

Gerade sind die beiden noch damit beschäftigt, die jeweils 2000 Fotos und stundenlanges Bildmaterial auszuwerten und zu bearbeiten. Für das Spätjahr 2021 planen Scherthan und Schwenn einen Fotovortrag über ihre Island-Reise. Und Schwenn schmiedet schon neue Reisepläne, das Nordpolarlicht will noch festgehalten werden. Scherthan bleibt erst einmal in der Heimat. „Im Herbst werde ich Papa, das hat Vorrang“, sagt der 30-Jährige freudig.