Christian Mailer versteht die Welt nicht mehr. Eine sehr alte Buche wurde gefällt. Nun klafft eine Lücke im Waldbild und der Pfälzer fragt sich, ob die Fällung nötig war.

Christian Mailer geht im Wald bei Eschbach regelmäßig spazieren. Seit einigen Tagen ist er jedoch tief betroffen: Am Übergang Hämmelsberg/Schletterberg wurde eine rund 200 Jahre alte Buche gefällt. „Warum?“, fragt sich der 53-jährige Lehrer aus Klingenmünster und wendet sich mit großem Kummer an die RHEINPFALZ.

Lehrer sorgt sich um den Wald

Christian Mailer beschreibt sich als großen Waldliebhaber. Der Baum habe für ihn eine besondere Bedeutung gehabt, sagt er. Als er sah, dass die Buche gefällt worden war, sei er „wie vor den Kopf gestoßen“ gewesen. „Der Baum ist mein bester Freund, es ist mein Wohlfühlort“, sagt der Naturwissenschaftslehrer.

Unmittelbar nach der Fällung versuchte Mailer, den zuständigen Förster zu erreichen. Am Telefon kam es eigenen Angaben zufolge zu einem heftigen Streit. Christian Mailer entschuldigte sich später per E-Mail für den emotionalen Ton. Der Förster meldete sich daraufhin und schilderte, Waldarbeiter hätten sich beschwert, die Buche stehe im Weg und behindere Arbeiten, insbesondere in einer Kurve, schildert der Waldliebhaber.

Nach der Fällung: Die Reste der Buche sind noch zu sehen. Foto: Christian Mailer/oho

Aus Christian Mailers Sicht ist das eine Ausrede. Die Buche habe den Weg nicht blockiert, sagt er. Zudem entstehe durch die Fällung eine Lücke, die den Waldschutz für Tiere und andere Bäume schwäche. Alte Bäume würden dann nicht mehr geschützt, betont er. In Zeiten der Klimakrise sei die Entscheidung falsch. Besonders trifft ihn, dass der Baumstumpf mit einer Plane abgedeckt worden sei. Er habe sich nicht verabschieden können. Für ihn sei die Buche ein Stück Heimat gewesen, schreibt er. Ein 200 Jahre alter Baum sei kein Hindernis, das man einfach aus dem Weg räume, macht er seinem Ärger gegenüber der RHEINPFALZ Luft.

Forstamt: Fällung hatte mehrere Gründe

Auf Nachfrage teilt das Forstamt Haardt mit Sitz in Landau mit, die Fällung habe mehrere Gründe gehabt. „Der Ausbau des Weges war bereits länger geplant, aber für solche Wege sind befahrbare Zustände notwendig, damit Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge den Weg sicher nutzen können“, erklärt Sprecherin Micaela Mayer. Die Buche habe sehr nah an einer Kreuzung gestanden und dadurch Probleme verursacht, fährt die Forstmitarbeiterin fort.

Mehrere Transporter hätten um den Baum herum fahren müssen, was vor allem für größere Fahrzeuge schwierig gewesen sei. Der Baum sei relativ oft gestreift und beschädigt worden. Vor der Fällung sei die Buche gründlich geprüft worden; Höhlen oder Rindenabplatzungen seien nicht festgestellt worden. Laut Forstamt entstehen solche Lücken regelmäßig und können das Wachstum anderer Bäume fördern. Zu dieser Fällung habe es zwei Beschwerden gegeben, so Micaela Mayer. Der Eschbacher Ortsbürgermeister Frank Laux erfuhr nach eigenen Angaben erst durch die RHEINPFALZ von dem Vorgang und verweist auf das Forstamt.

Speierling in unmittelbarer Nähe gepflanzt

Nachdem dem Forstamt bekannt wurde, dass eine Person eine emotionale Beziehung zu dem Baum hatte, wurde in unmittelbarer Nähe ein Speierling gepflanzt. Diese Baumart habe aus einer anderen Pflanzmaßnahme zur Verfügung gestanden und solle sich am Standort gut entwickeln können. Der Baum habe eine ausreichende Größe, um künftige Konflikte zu vermeiden. Christian Mailer hält den Förstern zugute, dass bereits ein neuer Baum gesetzt wurde.

Trotzdem bleibe ein Verlust. Es sei für ihn so, als habe man ihm einen besten Freund genommen. Die gefällte Buche habe zwei Jahrhunderte Naturgeschichte verkörpert. Zurück bleibt eine Lücke – auch im Herzen des Klingenmünsterer Lehrers.