Die Bäckerei im Aldi-Markt schräg gegenüber dem Automobilzulieferer Tenneco am Kreisel der L516 wird in Kürze ihre Backwaren anbieten. Die Bäckerei Görtz wird dort am Donnerstag, 23. April, einen weiteren Standort eröffnen. Los geht es um 5.30 Uhr, dann werden Kunden an sieben Tagen in der Woche bedient, also auch sonntags. Der Aldi wird wegen seiner Lage oft als Edenkobener Discounter wahrgenommen, befindet sich allerdings auf Kirrweilerer Gemarkung. Im dortigen Gemeinderat hatte die Bäckerei Anfang 2025 für Diskussionen gesorgt, weil sie erst nach einer Planänderung durch Aldi ein Thema wurde. Ursprünglich sollte an der Stelle ein Lagerraum entstehen, dann kam es zur gewünschten Umnutzung. Missverständnisse und Empfindlichkeiten, die auf einen früheren Bauantrag zurückzuführen waren, hatten zunächst zur ablehnenden Haltung des Gremiums geführt. Später erteilte man dann doch mehrheitlich das Einvernehmen zum Bauprojekt, über das letztlich die Kreisverwaltung zu entscheiden hatte.