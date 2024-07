Anfang Juni entschieden Bürger aus der Verbandsgemeinde Edenkoben mit ihrer Stimme, wer im Verbandsgemeinderat vertreten sein darf. Nun mussten die Mitglieder des Gremiums ihr Votum abgeben.

Bei der konstituierenden Sitzung des Verbandsgemeinderates schenkte die Mehrheit Daniel Poth (FWG) ihr Vertrauen. Der 38-Jährige, der bei der Kommunalwahl in seiner Heimatstadt Edenkoben zum neuen Bürgermeister gewählt wurde, bleibt im VG-Rat ehrenamtlicher Beigeordneter. Er wird wie bisher für den Geschäftsbereich Kindertagesstätten, Schulen, Sport und Jugendbüro zuständig sein.

Daniel Poth hatte erst im Sommer 2022 dieses Amt übernommen, nachdem Vorgänger Daniel Salm (FWG) zum neuen Verbandsbürgermeister ernannt worden war. Weil mit der Wahl eines neuen Rates auch die Amtszeit des ehrenamtlichen Beigeordneten endet, der in Edenkoben neben dem ersten Beigeordneten Eberhard Frankmann (CDU) VG-Bürgermeister Salm zur Seite steht, musste die Personalie wieder geklärt werden. Mit 25 Ja-Stimmen wurde Daniel Poth in seinem Amt bestätigt, es gab vier Enthaltungen und vier Nein-Stimmen. Da Poth dadurch sein Ratsmandat verloren hat, rückt Hilmar Poth für ihn in den Verbandsgemeinderat nach.

19 frühere Ratsmitglieder verabschiedet

Generell markiere die konstituierende Sitzung einen Neuanfang, so VG-Chef Salm. 19 Ratsmitglieder wurden verabschiedet, die sich zwischen zwei und fünfzehn Jahren im VG-Rat engagiert haben. Der bisherige Gommersheimer Ortschef Lothar Anton (SPD) war gar 30 Jahre im Gremium vertreten. Er hatte sich vor der Kommunalwahl entschieden, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für Ämter in der Lokalpolitik zu kandidieren.

VG-Chef Salm informierte in der Sitzung auch über die Vorsitzenden der Fraktionen im Verbandsgemeinderat: Norbert Lingenfelder ist Sprecher der CDU-Fraktion (Stellvertreter: Christian Koch und Charmaine Beyer), Norbert Renner spricht für die FWG-Fraktion (Barbara Haag und Hanna Spies), Kirsten Boller für die Grünen (Barbara Breitschopf), Jonas Scharfe für die AfD (Anne Schattner) und Yildiz Härtel für die SPD (Roland Pister, Markus Kohl).