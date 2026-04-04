Der Fachkräftemangel schlägt sich auch in Freibädern nieder. Die nahende Saison hängt im Bad Bergzaberner Land am seidenen Faden. Auch wegen einer besonderen Herausforderung.

Es ist definitiv eine ordentliche Prise Zweckoptimismus mit dabei, wenn Martin Engelhard über die anstehende Freibadsaison spricht. Jedenfalls ist klar – und daraus macht der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern keinen Hehl –, dass nicht viel dazwischenkommen darf. Passiert doch etwas, könnte es ein trister Sommer für Wasserratten werden. Aber immerhin: Beide Freibäder, also das Rebmeerbad in Bad Bergzabern und das Waldschwimmbad in Steinfeld, können öffnen – „zumindest in reduziertem Umfang“, erklärt Engelhard.

Der letzte Öffnungstag des Hallenbades in der Kurstadt wird der 22. Mai sein. In den Freibädern beginnt der Badespaß dann jeweils am 4. Juni. Das Rebmeerbad wird wie schon zum Ende der Saison 2025 täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet sein. Wobei die Zeiten bereits im Vorjahr verkürzt wurden. Drastischer fallen die Einschnitte in Steinfeld aus. Dort bleibt wie gewohnt montags geschlossen. Von Dienstag bis Sonntag kann zwischen 12 und 19 Uhr gebadet werden. Das bedeutet: Die Zeiten werden im Vergleich zu 2025 um drei Stunden gekürzt. Die Pforten werden zwei Stunden später geöffnet und eine Stunde früher geschlossen.

Eine Planstelle kann nicht besetzt werden

Grund dafür ist eine akute Personalnot. „Aktuell stehen nur fünf Festangestellte zur Verfügung“, erklärte Engelhard in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates. Konkret seien es drei Vollzeit- und zwei Teilzeitkräfte. „Zwei offene Vollzeitplanstellen konnten mangels qualifizierter Bewerbungen bisher nicht besetzt werden“, sagte der Beigeordnete. Immerhin eine dieser freien Stellen konnte durch eine externe Fachkraft besetzt werden, die auf Zeit engagiert wurde. Unter dem Strich fehlt jedoch ein Fachangestellter für Bäderbetriebe, wie das geschulte Personal offiziell heißt.

„Jeder Krankheitsfall, der immer mal auftreten kann, wird uns Probleme bereiten“, betonte Engelhard. Man habe im Dienstplan einen kleinen Puffer drin, einen längerfristigen Ausfall könne man aber kaum kompensieren. Das heißt: Sollte der schlechteste Fall eintreten und eine Fachkraft oder gar mehrere Fachkräfte ausfallen, droht das vorzeitige Ende der Badesaison im Bad Bergzaberner Land.

Immerhin: Gesundheitsamt winkt Provisorium durch

Allein steht die VG Bad Bergzabern mit den Personalproblemen nicht da. So mussten im Vorjahr zum Beispiel in Edesheim und in Offenbach die Öffnungszeiten wegen fehlender Mitarbeiter ebenfalls verkürzt werden. Dennoch ist das Personalpuzzle im Bad Bergzaberner Land noch etwas schwerer zu lösen als andernorts. Und zwar weil man gleich zwei Freibäder mit Fachkräften ausstatten muss – womit auch erklärt ist, wieso sich das Problem in der Hallenbadsaison nicht merklich niederschlägt.

Ganz ohne positive Nachrichten musste Engelhard die Ratsmitglieder jedoch nicht zurücklassen. Immerhin konnte er verkünden, dass das Gesundheitsamt schon grünes Licht für den provisorischen Teilbetrieb des Nichtschwimmerbeckens gegeben hat. Rebmeerbadgäste kennen diese Variante aus dem Vorjahr. Nachdem die Saison 2024 im Nichtschwimmerbecken wegen eines kapitalen Rohrbruchs komplett ausfallen musste, konnte im vergangenen Jahr zumindest ein Teil des Bereiches inklusive der Rutsche genutzt werden.