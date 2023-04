Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er kann mehr tragen, als er wiegt. Und das zehn Stunden am Stück. Er macht das auch umsonst. Nur ein wenig Strom will er der Servierroboter von „Marianne’s Flammkuchen“ in Herxheim. Das Restaurant setzt jetzt auf brandneue Technik – aus schierer Verzweiflung.

Selbst auf dem Oktoberfest gibt es wohl keine Bedienung, die Ella das Wasser reichen könnte, besser gesagt: das Bier. 40 Maß, in der Pfalz würde man sagen, 40 Stein kann sie auf einmal transportieren. Zehn Stunden, ohne Pause. Erst dann ist der Akku am Ende. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Ella trägt kein Dirndl, und auch sonst ist kaum etwas Menschliches an ihr: Sie ist nämlich ein Servierroboter. Und der wird künftig im Restaurant „Marianne“s Flammkuchen“ in der Herxheimer Hauptstraße helfen, Gäste zu bewirten. Eine Neuheit in der Südpfalz.

Bei