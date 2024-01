Friseurmeisterin Corinna Dickerhof ist seit 25 Jahren im Geschäft. 1999 eröffnete sie ihren Salon Crehaartiv am Weißquartierplatz in Landau. Vor vier Jahren verlegte sie den Standort des Geschäfts nach Herxheim.

Zunächst hatte die gebürtige Neupotzerin Corinna Dickerhof viele Jahre als Gesellin in Herxheim und als Geschäftsführerin in Offenbach gearbeitet. Nachdem sie 1994 ihre Meisterprüfung erfolgreich abgelegt hatte, eröffnete sie fünf Jahre später in Landau ihren eigenen Salon. Für ihren Beruf brenne sie nach 37 Jahren Tätigkeit in diesem Metier nach wie vor. „Dies wissen meine Kunden zu schätzen“, sagt die 52-Jährige, die seit 2011 in Herxheim wohnt.

Auch nach dem Standortwechsel von Landau nach Herxheim in die neuen Räume (Am Oberteich) halten Corina Dickerhof viele Kunde die Treue. Der Kundenstamm komme großteils aus der Südpfalz. Aber auch aus Karlsruhe suchten Leute den Salon in Herxheim auf. Letztlich sei für die Zufriedenheit der Kunden nicht nur der Haarschnitt oder die Farbtechnik wichtig. „Es ist viel mehr“, denn genauso wichtig sei auch das Vertrauen, das ihr und ihrem Team entgegengebracht werde. Dies sei über die Jahre entstanden, sagt Corina Dickerhof.

Weniger Auszubildende

Leider stelle sie fest, dass das Friseurhandwerk bei Auszubildenden auf immer weniger Interesse stoße. „Früher waren die Friseurklassen voll, heute sind die Klassen nahezu leer“, sagt Corina Dickerhof. Es sei demzufolge auch schwerer geworden, neue Mitarbeiter zu finden. „Es gibt kaum Bewerbungen.“ Dies führe zu Personalmangel. Viele Salons suchten händeringend nach Nachwuchs. Diese Entwicklung habe auch dazu geführt, dass sie ihren Betrieb von acht auf sechs Arbeitsplätze verkleinert habe.

Aktuell habe sie unter anderem einen Auszubildenden syrischer Herkunft im Team, der sich als Barbier auf Männerhaarschnitte und -bärte spezialisiert habe. Ferner sei der Salon mit Farbtechniken wie Balayage, Foilyage und Painting vertraut. Auch Haarverdichtungen und -verlängerungen sowie Brautfrisuren gehören zum Service.

Info

Weitere Informationen gibt es unter www.crehaartiv-herxheim.de